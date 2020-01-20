Новости 20 января: побег Микитася, дело Гандзюк

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Понедельник, 20 января 2020, 20:32

Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Лондон, в Херсоне с БТРами прошли обыски по делу Гандзюк — новости, которые были актуальны 20 января.

О Микитасе

Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Правоохранители опять надели на него электронный браслет слежения.

О деле Гандзюк

Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Руководителем банды оказался Игорь Павловский бывший помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.

Обыски провели также у Мангера, Рищука и Гордеева.

Правоохранители задержали Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией.

Всего 9 лицам объявили подозрение в причастности к преступной организации.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает ввести проект взаимодействия бизнеса и военкоматов в электронной форме, чтобы уменьшить бюрократию.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Украина с 1 апреля не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

В рейтинге инновационных экономик-2020 от агентства Bloomberg Украина потеряла 3 позиции и занимает 56 место из 60 в рейтинге.

Зеленский отметил, что вопрос религии для него очень личный.

Украинская правда


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