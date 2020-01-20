Рябошапка рассказал, что дали 35 обысков на Херсонщине

20 января в Херсонской области прошли 35 обысков для сбора доказательств по делу о смертельном нападении на активистку Екатерину Гандзюк, 9 лицам объявили подозрение в причастности к преступной организации.

Источник: видеокомментарий генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно спецоперации в Херсонской области

Прямая речь Рябошапки: "Офисом генерального прокурора вместе со службой безопасности проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в городе Херсон. В частности, проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам.

Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов Киева для избрания меры пресечения.

Кроме того, по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления человеку, который считается руководителем группы лиц, которые напали на Екатерину Гандзюк.

Большая часть процессуальных действий собственно проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Екатерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления".

Детали: Рябошапка отметил, что в ходе отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и задержан человек, находившийся в розыске в связи с еще одним преступлением. Было изъято большую часть налички и оружие.

Генпрокурор не назвал фамилии подозреваемых по делу Гандзюк.

Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись задержания бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Это Игорь Павловский, который проходит в качестве обвиняемого по делу Гандзюк.

Этому предшествовало: 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.