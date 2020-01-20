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Рябошапка рассказал, что дали 35 обысков на Херсонщине

Понедельник, 20 января 2020, 18:19
Рябошапка рассказал, что дали 35 обысков на Херсонщине
СБУ

20 января в Херсонской области прошло 35 обысков для сбора доказательств против преступной организации, которая запугивала людей, 9 людям объявили подозрение в причастности к ней – в частности, фигурантам дела Екатерины Гандзюк.

Источник: видеокомментарий генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно спецоперации в Херсонской области, сайт СБУ

Прямая речь Рябошапки: "Офисом генерального прокурора вместе со Службой безопасности проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в городе Херсон. В частности, проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам.

Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов Киева для избрания меры пресечения (речь об Игоре Павловском – УП).

Кроме того, по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления человеку, который считается руководителем группы лиц, которые напали на Екатерину Гандзюк (по данным УП, речь о Сергее Торбине).

Большая часть процессуальных действий собственно проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Екатерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления".

Детали: Рябошапка отметил, что в ходе отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и задержан человек, находившийся в розыске в связи с еще одним преступлением. Было изъято большую часть налички и оружие.

 

Генпрокурор не назвал фамилии подозреваемых по делу Гандзюк.

Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись задержания бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Он проходит в качестве обвиняемого по делу Гандзюк.

Сотрудники СБУ установили, что люди, которых подозревают в нападении на Гандзюк, причастны и к другим тяжким преступлениям, поэтому провели обыски для получение дополнительных доказательств.

Комментарий главы СБУ Ивана Баканова: "Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк –  резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время".

Этому предшествовало: 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был Игорь Павловский ("Собака") – на тот момент помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Он игнорировал заседания Приморского райсуда Одессы.
  • Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили ее. 15 февраля 2019 года Мангер вышел из СИЗО под залог..
  • 3 июня 2019 года пятеро обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором.
  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием и назначил наказания обвиняемым: координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбин приговорили к 6,5 годам лишения свободы, нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: нападение на ГандзюкРябошапкаОфис генпрокурораСБУХерсонская область
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