Рябошапка рассказал, что дали 35 обысков на Херсонщине

20 января в Херсонской области прошло 35 обысков для сбора доказательств против преступной организации, которая запугивала людей, 9 людям объявили подозрение в причастности к ней – в частности, фигурантам дела Екатерины Гандзюк.

Источник: видеокомментарий генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно спецоперации в Херсонской области, сайт СБУ

Прямая речь Рябошапки: "Офисом генерального прокурора вместе со Службой безопасности проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в городе Херсон. В частности, проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам.

Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов Киева для избрания меры пресечения (речь об Игоре Павловском – УП).

Кроме того, по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления человеку, который считается руководителем группы лиц, которые напали на Екатерину Гандзюк (по данным УП, речь о Сергее Торбине).

Большая часть процессуальных действий собственно проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Екатерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления".

Детали: Рябошапка отметил, что в ходе отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и задержан человек, находившийся в розыске в связи с еще одним преступлением. Было изъято большую часть налички и оружие.

Генпрокурор не назвал фамилии подозреваемых по делу Гандзюк.

Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись задержания бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Он проходит в качестве обвиняемого по делу Гандзюк.

Сотрудники СБУ установили, что люди, которых подозревают в нападении на Гандзюк, причастны и к другим тяжким преступлениям, поэтому провели обыски для получение дополнительных доказательств.

Комментарий главы СБУ Ивана Баканова: "Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк – резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время".

Этому предшествовало: 20 января Офис генпрокурора и СБУ провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.

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