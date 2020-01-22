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Зеленский с Гончаруком и Стефанчуком выполнили праздничный ритуал

Среда, 22 января 2020, 08:54
Зеленский с Гончаруком и Стефанчуком выполнили праздничный ритуал

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Источник: пресс служба президента

Детали: Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.

 

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого Зеленский положил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.

 
 

Позже Стефанчук выступил под Верховной Радой и сказал, что через 100 лет снова встал вопрос единства, но "сегодня у нас уникальный шанс продемонстрировать всем, что именно единство и достоинство является государственно принципами Украины".

Он также сказал, что Верховная Рада планирует подготовить проект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны.

Вице-спикер заявил о начале поднятия государственного флага возле Верховной Рады – флаг Украины подняли под звуки Гимна.

Справка: 22 января Украина отмечает 101 год от Акта Злука и празднует День Соборности.

Этому предшествовало:

  • На прошлой неделе вокруг Гончарука разразился скандал из-слитного прослушивания, из которого следует, что он признает себя профаном в экономике, а Зеленскому приписывает примитивное понимание экономических процессов.
  • После этого Гончарук подал заявление об отставке – но не Верховной Раде, как требует закон, а президенту. А Зеленский решил дать ему еще один шанс.
  • Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

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Темы: ЗеленскийГончарукистория
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