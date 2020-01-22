Зеленский с Гончаруком и Стефанчуком выполнили праздничный ритуал

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Источник: пресс служба президента

Детали: Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого Зеленский положил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.

Позже Стефанчук выступил под Верховной Радой и сказал, что через 100 лет снова встал вопрос единства, но "сегодня у нас уникальный шанс продемонстрировать всем, что именно единство и достоинство является государственно принципами Украины".

Он также сказал, что Верховная Рада планирует подготовить проект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны.

Вице-спикер заявил о начале поднятия государственного флага возле Верховной Рады – флаг Украины подняли под звуки Гимна.

Справка: 22 января Украина отмечает 101 год от Акта Злука и празднует День Соборности.

Этому предшествовало: