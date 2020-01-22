Зеленский с Гончаруком и Стефанчуком выполнили праздничный ритуал
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Среда, 22 января 2020, 09:54
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.
Источник: пресс служба президента
Детали: Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.
Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.
После этого Зеленский положил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.
22 января Украина отмечает 101 год от Акта Злука и празднует День Соборности.
Этому предшествовало:
- На прошлой неделе вокруг Гончарука разразился скандал из-слитного прослушивания, из которого следует, что он признает себя профаном в экономике, а Зеленскому приписывает примитивное понимание экономических процессов.
- После этого Гончарук подал заявление об отставке – но не Верховной Раде, как требует закон, а президенту. А Зеленский решил дать ему еще один шанс.
- Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.
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