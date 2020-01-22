Зеленский с Гончаруком и Стефанчуком выполнили праздничный ритуал

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Источник: пресс служба президента

Детали: Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

После этого Зеленский положил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя.

22 января Украина отмечает 101 год от Акта Злука и празднует День Соборности.

Этому предшествовало: