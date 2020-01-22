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В ГБР уже готовятся направить в суд одно из "дел Майдана"

Среда, 22 января 2020, 23:22
В ГБР уже готовятся направить в суд одно из дел Майдана

Следователи недавно созданного отдела по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований обещают вскоре направить в суд одно из "дел Майдана".

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Несмотря на короткий срок работы подразделения, на данный момент следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд."

Детали: В бюро напомнили, что указанный отдел был окончательно укомплектован сотрудниками только 11 января.

Для этого в него перевели следователей и прокуроров из Генпрокуратуры и региональных прокуратур, которые уже расследовали преступления во время Революции Достоинства.

Об этом ГБР сообщило на совместном брифинге с представителями ОО "Родини Героїв Небесної Сотні", участниками Революции Достоинства и Офиса генпрокурора касательно "дел Майдана".

В то же время на странице ОО "Родини Героїв Небесної Сотні" напоминают о недопустимости назначения заместителем директора ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова.

"Это выявление полного пренебрежения к Революции Достоинства и всем людям, которые противостояли авторитаризму и узурпации власти, к тем, кто потерял родных и близких в борьбе за украинскую независимость", – говорится в их заявлении.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Предыстория

  • 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
  • Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
  • 2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.
  • Адвокаты "Небесной сотни" и родственники героев Майдана заявили, что назначение Буряка на должность руководителя отдела ГБР по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.
  • 11 января в Государственном бюро расследований сообщили о завершении формирования специального следственного подразделения в "делах Майдана".

Украинская правда
Темы: ГБРМайдан
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