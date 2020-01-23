В ГБР уже готовятся направить в суд одно из "дел Майдана"

Следователи недавно созданного отдела по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований обещают вскоре направить в суд одно из "дел Майдана".

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Несмотря на короткий срок работы подразделения, на данный момент следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд."

Детали: В бюро напомнили, что указанный отдел был окончательно укомплектован сотрудниками только 11 января.

Для этого в него перевели следователей и прокуроров из Генпрокуратуры и региональных прокуратур, которые уже расследовали преступления во время Революции Достоинства.

Об этом ГБР сообщило на совместном брифинге с представителями ОО "Родини Героїв Небесної Сотні", участниками Революции Достоинства и Офиса генпрокурора касательно "дел Майдана".

В то же время на странице ОО "Родини Героїв Небесної Сотні" напоминают о недопустимости назначения заместителем директора ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова.

"Это выявление полного пренебрежения к Революции Достоинства и всем людям, которые противостояли авторитаризму и узурпации власти, к тем, кто потерял родных и близких в борьбе за украинскую независимость", – говорится в их заявлении.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

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