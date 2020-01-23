В ГБР уже готовятся направить в суд одно из "дел Майдана"
Следователи недавно созданного отдела по расследованию преступлений совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований обещают вскоре направить в суд одно из "дел Майдана".
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Несмотря на короткий срок работы подразделения, на данный момент следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд."
Детали: В бюро напомнили, что указанный отдел был окончательно укомплектован сотрудниками только 11 января.
Для этого в него перевели следователей и прокуроров из Генпрокуратуры и региональных прокуратур, которые уже расследовали преступления во время Революции Достоинства.
Об этом ГБР сообщило на совместном брифинге с представителями ОО "Родини Героїв Небесної Сотні", участниками Революции Достоинства и Офиса генпрокурора касательно "дел Майдана".
В то же время на странице ОО "Родини Героїв Небесної Сотні" напоминают о недопустимости назначения заместителем директора ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова.
"Это выявление полного пренебрежения к Революции Достоинства и всем людям, которые противостояли авторитаризму и узурпации власти, к тем, кто потерял родных и близких в борьбе за украинскую независимость", – говорится в их заявлении.
Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.
Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".
Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.
Предыстория:
- 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
- Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.
- 2 января стало известно, что руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора бюро.
- Адвокаты "Небесной сотни" и родственники героев Майдана заявили, что назначение Буряка на должность руководителя отдела ГБР по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.
- 11 января в Государственном бюро расследований сообщили о завершении формирования специального следственного подразделения в "делах Майдана".