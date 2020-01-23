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Гончарук на завтраке в Давосе: Правительство никуда не уходит, я не планирую уходить

Четверг, 23 января 2020, 08:25
Гончарук на завтраке в Давосе: Правительство никуда не уходит, я не планирую уходить

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на "Украинской завтрака" в Давосе заверил, что у него хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским и он не планирует уходить из правительства.

Источник: корреспондент "Украинской правды" из Швейцарии, трансляция Гончарука

Прямая речь: "У нас очень крутая, беспрецедентная кооперация между собой. Следующие 5 лет Украина будет очень быстро меняться в правильном направлении...

Следующие 5 лет Украина будет стабильной, потому что мы имеем президентом честного, порядочного человека с высоким уровнем доверия.

Команда президента будет работать на эффективность. Правительство будет работать, пока к правительству будет доверие. У нас сейчас есть это доверие, у нас в команде прекрасные отношения".

Детали: На уточнение ведущего Фарида Закарии, остается ли Гончарук работать в своем офисе, он ответил: "Правительство никуда не уходит, мы работаем, это все слухи".

На шутку ведущего, что было бы еще четче, если бы Гончарук сказал не "правительство", а "я останусь", премьер ответил: "Могу и так сказать. Я не планирую никуда уходить... У нас прекрасные отношения с президентом и хорошее взаимодействие со всеми ветвями власти".

Кроме того, Гончарук заявил, что за последние 6 месяцев власти Украины достигли "беспрецедентного прогресса", что украинская экономика "растет быстрее, чем мир", что начала укрепляться гривня.

Он также заверил: "Нет коррупции на высшем уровне, но нам еще нужно бороться с проявлениями коррупции на разных уровнях".

Этому предшествовало:

  • На прошлой неделе вокруг Гончарука разразился скандал из-слитного прослушивания, из которого следует, что он признает себя профаном в экономике, а Зеленскому приписывает примитивное понимание экономических процессов.
  • После этого Гончарук подал заявление об отставке – но не Верховной Раде, как требует закон, а президенту. А Зеленский решил дать ему еще один шанс.
  • Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

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Темы: ГончарукКабинет министровкадрыЗеленский
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