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Гиркин с "новороссами" потребовали у Путина референдум о поправках в Конституцию РФ

Воскресенье, 26 января 2020, 09:54
Гиркин с новороссами потребовали у Путина референдум о поправках в Конституцию РФ

В Москве несколько сот гражданских активистов подали в приемную администрации президента на Старой площади обращения с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.

Источник: "Новая газета", "Радио Свобода"

Детали: Среди подателей обращения были представители "Левого фронта", "Другой России", движения "Новороссия", к зданию Администрации президента РФ пришли также лидер "Новороссии", один из бывших лидеров боевиков ОРДЛО Игорь Стрелков (Гиркин) и освободившийся в прошлом году из колонии полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

В обращении также были требования созвать перед принятием поправок Конституционное собрание и вынести на голосование каждую поправку отдельно, а не "пакетом". 

Среди предложений, озвученных в обращении - включение в Конституцию положений о "прогрессивном налоге для богатых" и "интеграции Донбасса в Россию". 

Результаты голосования, по мнению участников акции, должны быть приняты, только если в нем примут участие не менее половины россиян.

Как сообщила "Новая газета", журналисты оценили количество участников акции примерно в 100 человек. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сказал, что было 500 человек.

Возле здания Администрации президента России во время акции дежурили сотрудники ОМОНа. Инцидентов не было, задержания не проводились.

 

Узнать больше: 

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
  • Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
  • На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКонституцияПутинГиркин
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