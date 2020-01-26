Гиркин с "новороссами" потребовали у Путина референдум о поправках в Конституцию РФ

В Москве несколько сот гражданских активистов подали в приемную администрации президента на Старой площади обращения с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.

Источник: "Новая газета", "Радио Свобода"

Детали: Среди подателей обращения были представители "Левого фронта", "Другой России", движения "Новороссия", к зданию Администрации президента РФ пришли также лидер "Новороссии", один из бывших лидеров боевиков ОРДЛО Игорь Стрелков (Гиркин) и освободившийся в прошлом году из колонии полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

В обращении также были требования созвать перед принятием поправок Конституционное собрание и вынести на голосование каждую поправку отдельно, а не "пакетом".

Среди предложений, озвученных в обращении - включение в Конституцию положений о "прогрессивном налоге для богатых" и "интеграции Донбасса в Россию".

Результаты голосования, по мнению участников акции, должны быть приняты, только если в нем примут участие не менее половины россиян.

Как сообщила "Новая газета", журналисты оценили количество участников акции примерно в 100 человек. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сказал, что было 500 человек.

Возле здания Администрации президента России во время акции дежурили сотрудники ОМОНа. Инцидентов не было, задержания не проводились.

Участники акции сдают свои требования в приемную АП РФ уже около часа, среди них – Леонид Развозжаев, Владимир Квачков, Игорь Стрелков, Максим Калашников и другие. У самой Администрации Президента и в окрестностях дежурит много сотрудников полиции и полицейских автобусов pic.twitter.com/5Jn8mHb5FC — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) January 25, 2020

Узнать больше:

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Предыстория: