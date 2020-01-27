В России приостановили расследование "дела" против украинских моряков – адвокат
В России приостановили предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых 7 сентября освободили из российского плена.
Источник: Facebook-страница адвоката Николая Полозова
Дословно: "Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков.
Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия".
Что было раньше: После обмена Полозов заявил, что Россия может объявить в розыск освобожденных из плена РФ украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.
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Предыстория:
- Украинские моряки были захвачены в Керченском проливе российскими военными 25 ноября 2018 года: россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- В Кремле заявили, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
- 7 сентября 2019 года в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.