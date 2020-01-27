В России приостановили расследование "дела" против украинских моряков – адвокат

В России приостановили предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых 7 сентября освободили из российского плена.

Источник: Facebook-страница адвоката Николая Полозова

Дословно: "Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков.

Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия".

Что было раньше: После обмена Полозов заявил, что Россия может объявить в розыск освобожденных из плена РФ украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.

Узнать больше:

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория: