Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России приостановили расследование "дела" против украинских моряков – адвокат

Понедельник, 27 января 2020, 11:38
В России приостановили расследование дела против украинских моряков – адвокат

В России приостановили предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых 7 сентября освободили из российского плена.

Источник: Facebook-страница адвоката Николая Полозова

Дословно: "Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков.

Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия".

Что было раньше: После обмена Полозов заявил, что Россия может объявить в розыск освобожденных из плена РФ украинских военных моряков, если они не будут являться по вызову следователя или в суд.

Узнать больше:

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • Украинские моряки были захвачены в Керченском проливе российскими военными 25 ноября 2018 года: россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • В Кремле заявили, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 7 сентября 2019 года в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: морякиРосcияКерченский пролив
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
моряки
Контрнаступление на море: почему так трудно посадить коррупционеров
Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Как судья, судивший Героев Майдана, помогает коррупционерам вернуть серые схемы дипломирования моряков
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: