Расследование драки Ляшко с Герусом завершено

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По версии следствия, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе со своим охранником в аэропорту "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва.

Дословно: "Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины".