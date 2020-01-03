Расследование драки Ляшко с Герусом завершено

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Пятница, 3 января 2020, 20:42

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По версии следствия, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе со своим охранником в аэропорту "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва.

Дословно: "Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины".

Украинская правда
Темы: Ляшко Генпрокуратура


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