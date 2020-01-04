Боевики снова препятствуют миссии ОБСЕ – СЦКК

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Суббота, 4 января 2020, 14:07

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В очередной раз в ежедневном отчете от 3 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпосты возле населенных пунктов Заиченко, Шевченко, Мичурино, Новая Марьевка и невозможности получить доступ к месту постоянного хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Дословно: "Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижение или подготовку войск.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ОБСЕ ОРДЛО


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