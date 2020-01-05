Рождество в Киеве: Возле Софии снова запретят движение транспорта

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Воскресенье, 5 января 2020, 13:03

7 января в центральной части Киева между Михайловской и Софийской площадями будет запрещено движение транспорта.

Источник: Официальный портал Киева со ссылкой на розпорядженння КГГА

Дословно: "7 января Киев вместе с христианами восточного обряда отмечает Рождество, на Софийской и Контрактовой площадях пройдет Шествие звездочетов. Движение транспорта будет запрещено вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от дома № 23 на ул.Софиевская к Рыльского переулка с 12:00 до 17:00".

Детали: На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями.

Троллейбусы № 6 - от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская", троллейбусы №16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Также 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В указанное время все эскалаторы будут работать на подъем.

Кроме того возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Украинская правда
Темы: Киев празднования транспорт


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