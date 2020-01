Пожары в Австралии: не менее 24 погибших, выжжены миллионы гектаров

С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли не менее 24 человек.

Источник: ВВС

Please keep #Australia in your prayers, 500 million animals are died in recent fires and 1400 of homes are turned into ashes, this is wake-up call for the world that how serious is climate change. pic.twitter.com/wBRXukabc5 — Abu Bakar (@bakar_official_) January 5, 2020

Детали: Почти 200 пожаров все еще горят по всей стране, особенно пострадал штат Новый Южный Уэльс.

Более 1200 домов было разрушено и миллионы гектаров земли выжжены.

Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.

Visualisation of the fires in Australia made from NASA satellite data. Credit: Anthony Hearsey pic.twitter.com/kW6P6mzjWe pic.twitter.com/xzq12vNtJd — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 5, 2020

Премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 резервных войск на помощь.

Heartbreaking habitat devastation in Australia 🇦🇺💔

Grateful for all firefighters and first responders helping! pic.twitter.com/mo1bJ61LTC — The Science Nature Academy (@thescicademy) January 5, 2020

В столице Австралии Канберре качество воздуха оценивается как худшее в мире, жителям было сказано не выходить из дома.

Pray for Australia

via: Glen Morey pic.twitter.com/DTMVerCuDt — Earth (@VistaEarth) January 5, 2020

These pictures from Australia are just heartbreaking 💔😥



Almost 15 million hectares burnt &1400 homes destroyed & 500 million animals have been killed by bushfires in Australia so far. The world needs to wake up as there is an immediate need for some help.

#PrayForAustralia pic.twitter.com/EWh8Tre77m — Hamza Dildar (@HamzaDildar4) January 5, 2020

Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца дня воскресенья.