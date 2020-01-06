ФРГ собирает руководителей МИД стран-членов ЕС из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас инициирует встречу глав МИД стран-членов Европейского Союза на следующей неделе из-за конфликта США, Ирана и Ирака.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФРГ

Прямая речь: "В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации. В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на эту неделю, чтобы быстро согласовать совместные действия."

Детали: Также Германия считает, что страны-члены международной антитеррористической коалиции под руководством Штатов должны как можно скорее встретиться, чтобы согласовать действия в связи с решением парламента Ирака выдворить военных США из страны.

Что предшествовало: Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Напомним: