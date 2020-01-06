Зеленский пригласил инвесторов из Омана принять участие в приватизации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.
Источник: пресс-служба президета
Детали: Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.
В разговоре с Абдулсаламом аль-Муршиди Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.
Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.
Согласно сообщению, Оманский сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.
Предыстория:
- В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
- Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
- По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.