Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пригласил инвесторов из Омана принять участие в приватизации в Украине

Понедельник, 6 января 2020, 11:28
Зеленский пригласил инвесторов из Омана принять участие в приватизации в Украине
https://www.president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Источник: пресс-служба президета

Детали: Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.

В разговоре с Абдулсаламом аль-Муршиди Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Согласно сообщению, Оманский сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Предыстория: 

  • В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
  • Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
  • По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
  • Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Темы: Зеленскийприватизацияинвестиции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО
На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: