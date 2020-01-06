Президент Украины Владимир Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Источник: пресс-служба президета

Детали: Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.

В разговоре с Абдулсаламом аль-Муршиди Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Согласно сообщению, Оманский сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

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