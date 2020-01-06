Зеленский пригласил инвесторов из Омана взятую участие в приватизации в Украине

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Понедельник, 6 января 2020, 12:28
https://www.president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Источник: пресс-служба президета

Детали: Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации.

В разговоре с Абдулсаламом аль-Муршиди Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Согласно сообщению, Оманский сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Предыстория: 

  • В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.
  • Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.
  • По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
  • Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Темы: Зеленский приватизация инвестиции


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