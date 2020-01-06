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НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие

Понедельник, 6 января 2020, 18:54
НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие

Все страны НАТО имеют единую позицию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке.

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем беспокойство по поводу ракетных испытаний Ирана", - сказал Столтенберг.

По его словам, на встрече США проинформировали союзников о ситуации в регионе после недавних нападений на коалиционные силы в Ираке и и после удара по генералу Сулеймани.

Столтенберг отметил, что на протяжении многих лет все союзники выражали обеспокоенность по поводу дестабилизирующей деятельности Ирана во всем регионе. Он отдельно призвал Иран воздержаться от провокаций.

"На нашей сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт никому не нужен", - сказал Столтенберг.

Напомним, Иран заявил в воскресенье, что снимает с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США.

Подробнее читайте в статье: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.

Темы: НАТОИран
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