Формирование Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

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Вторник, 7 января 2020, 07:35

6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет ".

Темы: ООС


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