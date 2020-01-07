В общежитии Одессы взорвали гранату: трое раненых

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Вторник, 7 января 2020, 18:17

В одном из общежитий Одессы произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. По предварительным данным, мужчина бросил в кухню гранату.

Источник: полиция Одесской области

 

Дословно: "Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компании, но не надолго.

Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал".

Детали: Трое пострадавших доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

 

Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации данного события.

Украинская правда
Темы: Одесса взрыв полиция


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