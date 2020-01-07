Количество погибших при похороне иранского генерала возросло до 56

По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки, возникшей на похоронах убитого иранского генерала Касема Сулеймани в городе Керман во вторник.

Источник: Reuters со ссылкой на иранские СМИ

Dozens of people died in a stampede as mourners flocked to the burial of a top Iranian commander killed in a U.S. drone strike, state media said https://t.co/2ylgZu8bSE pic.twitter.com/MDd2QXITD7 — Reuters (@Reuters) January 7, 2020

Детали: По данным местного информационного агентства Fars, во время давки погибли 56 человек, пострадали более 210.

В связи с этим похорон был задержан на несколько часов.

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране – там собрались более миллиона человек.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 35 погибших во время похорон Сулеймани во вторник.

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