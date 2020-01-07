Количество погибших при похороне иранского генерала возросло до 56
По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки, возникшей на похоронах убитого иранского генерала Касема Сулеймани в городе Керман во вторник.
Источник: Reuters со ссылкой на иранские СМИ
Dozens of people died in a stampede as mourners flocked to the burial of a top Iranian commander killed in a U.S. drone strike, state media said https://t.co/2ylgZu8bSE pic.twitter.com/MDd2QXITD7— Reuters (@Reuters) January 7, 2020
Детали: По данным местного информационного агентства Fars, во время давки погибли 56 человек, пострадали более 210.
В связи с этим похорон был задержан на несколько часов.
Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране – там собрались более миллиона человек.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о 35 погибших во время похорон Сулеймани во вторник.
Предыстория:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.
- Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
- 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.