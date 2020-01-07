Количество погибших при похороне иранского генерала возросло до 56

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Вторник, 7 января 2020, 21:28

По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки, возникшей на похоронах убитого иранского генерала Касема Сулеймани в городе Керман во вторник.

Источник: Reuters со ссылкой на иранские СМИ

Детали: По данным местного информационного агентства Fars, во время давки погибли 56 человек, пострадали более 210.

В связи с этим похорон был задержан на несколько часов.

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране – там собрались более миллиона человек.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 35 погибших во время похорон Сулеймани во вторник.

Предыстория:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.
  • Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 
  • Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
  • 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

Украинская правда
Темы: Иран


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