Количество погибших при похороне иранского генерала возросло до 56

По меньшей мере 56 человек погибли в результате давки, возникшей на похоронах убитого иранского генерала Касема Сулеймани в городе Керман во вторник.

Источник: Reuters со ссылкой на иранские СМИ

