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От пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных – WWF

Вторник, 7 января 2020, 22:13
От пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных – WWF

По оценкам австралийского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Источник: заявление генерального директора WWF-Австралия Дермота О'Гормана от 7 января, HuffPost

Дословно: "WWF-Австралия оценивает, что приблизительно 1,25 миллиарда животных могли быть убиты прямо или косвенно от пожаров, которые сожгли 8,4 миллиона гектаров по всей Австралии (эквивалентно площади всей страны Австрии)".

Детали: Отмечается, что среди погибших животных – тысячи коал на северном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, какаду и прочие.

WWF отмечает, что на восстановление пострадавших лесов могут уйти десятилетия, а некоторые виды животных могут оказаться на грани вымирания.

В то же время, эколог Сиднейского университета Крис Дикмэн в комментарии HuffPost также заявил, что в результате пожаров в Австралии могло погибнуть более миллиарда животных.

По словам Дикмэна, "без сомнения", потери превысили 1 миллиард животных.

Предыстория:

  • С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.
  • Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.
  • Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина готова направить на помощь Австралии около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: Австралияпожарстихийное бедствие
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