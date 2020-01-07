От пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных – WWF

По оценкам австралийского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Источник: заявление генерального директора WWF-Австралия Дермота О'Гормана от 7 января, HuffPost

Дословно: "WWF-Австралия оценивает, что приблизительно 1,25 миллиарда животных могли быть убиты прямо или косвенно от пожаров, которые сожгли 8,4 миллиона гектаров по всей Австралии (эквивалентно площади всей страны Австрии)".

Детали: Отмечается, что среди погибших животных – тысячи коал на северном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, какаду и прочие.

WWF отмечает, что на восстановление пострадавших лесов могут уйти десятилетия, а некоторые виды животных могут оказаться на грани вымирания.

В то же время, эколог Сиднейского университета Крис Дикмэн в комментарии HuffPost также заявил, что в результате пожаров в Австралии могло погибнуть более миллиарда животных.

По словам Дикмэна, "без сомнения", потери превысили 1 миллиард животных.

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