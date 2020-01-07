От пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных – WWF
По оценкам австралийского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.
Источник: заявление генерального директора WWF-Австралия Дермота О'Гормана от 7 января, HuffPost
Дословно: "WWF-Австралия оценивает, что приблизительно 1,25 миллиарда животных могли быть убиты прямо или косвенно от пожаров, которые сожгли 8,4 миллиона гектаров по всей Австралии (эквивалентно площади всей страны Австрии)".
Детали: Отмечается, что среди погибших животных – тысячи коал на северном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, какаду и прочие.
WWF отмечает, что на восстановление пострадавших лесов могут уйти десятилетия, а некоторые виды животных могут оказаться на грани вымирания.
В то же время, эколог Сиднейского университета Крис Дикмэн в комментарии HuffPost также заявил, что в результате пожаров в Австралии могло погибнуть более миллиарда животных.
По словам Дикмэна, "без сомнения", потери превысили 1 миллиард животных.
Предыстория:
- С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.
- Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.
- Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина готова направить на помощь Австралии около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС.