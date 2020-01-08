Союзники поддерживают действия США в Ираке – Пентагон

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Среда, 8 января 2020, 00:30

Партнеры и союзники единодушно поддерживают действия США в районе Ирака и Ирана, заявил министр обороны Марк Эспер.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "В течение последних нескольких дней у меня было много переговоров с нашими партнерами и союзниками по ситуации в Ираке и регионе, - сказал он. - Это была единодушна поддержка нашей позиции и наших действий, и я продолжаю доносить им значение, которое мы придаем борьбе с Идил ".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты продолжают разворачивать и перемещать войска по всему региону Ирака и Ирана для усиления безопасности и защиты вооруженных сил США.

Глава Пентагона добавил, что сдерживание Ирана от его "плохого поведения" и противостояния такому поведению продолжается уже более 40 лет и что США "готовы к любым чрезвычайным ситуациям в отношении Ирана".

По его словам, сейчас мяч находится на поле Ирана и Соединенные Штаты всячески побуждают эту страну к деэскалации ситуации и открыты для обсуждения этих вопросов и нормальных отношений со страной. "Но если Иран решит пойти другим путем, мы готовы с этим справиться и ответим решительно".

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Напомним:

  • 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 
  • Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Темы: США Ирак армия


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