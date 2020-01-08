Союзники поддерживают действия США в Ираке – Пентагон

Партнеры и союзники единодушно поддерживают действия США в районе Ирака и Ирана, заявил министр обороны Марк Эспер.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "В течение последних нескольких дней у меня было много переговоров с нашими партнерами и союзниками по ситуации в Ираке и регионе, - сказал он. - Это была единодушна поддержка нашей позиции и наших действий, и я продолжаю доносить им значение, которое мы придаем борьбе с Идил ".

Детали: По его словам, Соединенные Штаты продолжают разворачивать и перемещать войска по всему региону Ирака и Ирана для усиления безопасности и защиты вооруженных сил США.

Глава Пентагона добавил, что сдерживание Ирана от его "плохого поведения" и противостояния такому поведению продолжается уже более 40 лет и что США "готовы к любым чрезвычайным ситуациям в отношении Ирана".

По его словам, сейчас мяч находится на поле Ирана и Соединенные Штаты всячески побуждают эту страну к деэскалации ситуации и открыты для обсуждения этих вопросов и нормальных отношений со страной. "Но если Иран решит пойти другим путем, мы готовы с этим справиться и ответим решительно".

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Напомним: