Путин без лишних анонсов посетил Сирию
Президент России Владимир Путин без предупреждения посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром аль-Асадом.
Источник: Радио свобода, сайт президента РФ
Детали: В командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии Владимир Путин встретился с главой республики. Главы государств заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах Сирии.
Позже состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. Президент России отметил, что сейчас "можно с уверенностью констатировать - пройден огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".
Главы государств вместе посетили мечеть, после чего президент России побывал в православной церкви Святой Девы Марии.
Напомним:
- Российские самолеты разбомбили школу в Сирии. Погибли 6 детей и 4 взрослых.
- 2017 Путин посетил российскую военную базу Хмеймим, что в Сирии.