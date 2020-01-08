Президент России Владимир Путин без предупреждения посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром аль-Асадом.

Источник: Радио свобода, сайт президента РФ

Детали: В командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии Владимир Путин встретился с главой республики. Главы государств заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах Сирии.

Позже состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. Президент России отметил, что сейчас "можно с уверенностью констатировать - пройден огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар аль-Асад.

Напомним: