Зеленский заявлен в участниках Давосского форума

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе.

Об этом свидетельствует список зарегистрированных с Украиной участников, который обнародовала в Facebook Дария Каленюк, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает "Европейская правда",.

Каленюк, которая также примет участие в экономическом форуме, сообщила, что из Украины зарегистрировалось шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Каленюк.

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам ехать и сам не посетит Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы укрепить позиции партии среди избирателей из рабочего класса.