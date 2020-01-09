Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский заявлен в участниках Давосского форума

Четверг, 9 января 2020, 09:39
Зеленский заявлен в участниках Давосского форума

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в конце января в Давосе.

Об этом свидетельствует список зарегистрированных с Украиной участников, который обнародовала в Facebook Дария Каленюк, исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает "Европейская правда",.

Каленюк, которая также примет участие в экономическом форуме, сообщила, что из Украины зарегистрировалось шесть участников: президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Каленюк.

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам ехать и сам не посетит Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы укрепить позиции партии среди избирателей из рабочего класса.

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: