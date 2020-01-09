Дождь, мокрый снег и "вялые плюсы" – синоптики озвучили прогноз на два дня

В пятницу на западе и востоке Украины, а в субботу и на севере ожидается дождь или мокрый снег, на дорогах - гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

10 января: Погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения.

Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8°

В Киеве - ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 0-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -30,7° в 1940 году.

11 января: В Украине, кроме южной части, небольшой дождь и мокрый снег, днем на севере Левобережья умеренные осадки.

На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°.

В Киеве 11 января также ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

Синоптик Диденко: "Циклон с центром недалеко от Дании зашлет завтра, 10 января, в Украину свой атмосферный фронт. Его дары – традиционны, дождь и мокрый снег. Осадки в пятницу наиболее вероятны на севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковскую область. Значительная часть востока и юга будет без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западный, умеренный. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а завтра днем ​​опять ничего нового в этой неянварьской зиме 0 + 5 градусов.

В Киеве завтра пройдут дожди, где-то сцепившись в зимней дискуссии с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем ​​10 января в 3 градусов.

В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно – тучи, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета. Разве что какой-то ночью повезет загородным деревьям с изморозью, если будет достаточно влаги и небольшого морозца".