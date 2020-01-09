Возили людей за соцвыплатами и "сдавали" их боевикам: СБУ задержала перевозчиков

Коммерсанты из оккупированной части Луганщины возили людей на подконтрольную Киеву территорию для оформления соцвыплат, а данные о них сливали так называемому "Министерству госбезопасности ЛНР".

Источник: Служба безопасности Украины со ссылкой на свою контрразведку

Дословно: "Частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги пассажирских перевозок на подконтрольную украинской власти территорию и "заочного" оформления социальных выплат.

Почти год назад супругов завербовала так называемая "спецслужба" террористов. "МГБ ЛНР", в частности, поставило перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, регулярно посещающих украинские государственные учреждения.

Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины.

Контрразведчики СБУ задержали сообщников террористов во время очередного "рейса".

Детали: При осмотре транспортного средства коммерсантов правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, в частности свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформление выплат без присутствия получателей.

По данным СБУ, "предприниматели" убеждали людей в сложности дороговизне оформления документов, выманивая деньги за свои "услуги".

Оперативники собрали доказательства сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой" боевиков и установили личности кураторов.

Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в деятельности террористической организации).

Сейчас устанавливают должностных лиц украинских госучреждений, которые могли быть причастны к функционированию нелегального канала, и проверяют информацию о наличии среди клиентов "фирмы" действующих или бывших боевиков незаконных вооруженных формирований.