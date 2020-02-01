На Закарпатье разоблачили банду, терроризировавшую местный бизнес

На Закарпатье СБУ блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан и представителей коммерческих структур.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "В состав группы входило трое жителей региона. Злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали деньги у местных жителей. Также рэкетиры обложили "данью" представителей коммерческих структур. Для "выбивания" несуществующих долгов участники группировки применяли психологическое давление и физическое насилие.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя 6000 долларов США. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали мужчине физической расправой".

Детали: Сотрудники СБУ задержали лидера группировки с другим участником банды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения тысячи долларов США - очередной суммы "дани". У задержанных изъято огнестрельное оружие иностранного образца с двумя магазинами патронов.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили наркотические средства, а также взрывпакет, который злоумышленники использовали для запугивания граждан.

Сейчас решается вопрос об объявлении всем участникам группы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.