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Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент

Пятница, 24 января 2020, 11:45
Кремль: Путин и Зеленский могут договориться о встрече в любой момент

В Кремле говорят, что планов встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в "нормандском формате" пока нет.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Сейчас каких-то планов на этот счет нет".

Детали: Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, который, как ранее сообщалось, может пройти в апреле этого года в Берлине, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт".

Пряма речь: "Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом".

Что было ранее: В Израиле прошел World Holocaust Forum, на котором в частности выступал Владимир Путин. Визита президента Украины Владимира Зеленского в Иерусалим в Кремле "не заметили", хотя ранее допускали их встречу на полях форума.

Зеленский помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме. Его выступление на форуме не было предусмотрено. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда отказался от приглашения Израиля, поскольку организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Предыстория:

  • 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
  • В рамках "Норманди" состоялась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ. Переговоры тет-а-тет продолжались менее получаса.
  • Источники УП сообщали, что президент Украины и президент РФ говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, вместе с тем согласовали новый обмен удерживаемыми.

Знать больше: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийнормандский формат
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