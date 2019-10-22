Экс-заму министра Грымчаку смягчили подозрение: о мошенничестве речь уже не идет
Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.
Источник: комментарий адвоката Татьяны Матяш "Украинской правде"
Прямая речь: "Это действительно смягчения... Они признали, что не могут доказать".
Детали: Адвокат объяснила, что предыдущая статья подозрения, мошенничество, это особо тяжкое преступление, которое предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в 8 лет лишения свободы.
По словам защитницы Грымчака, следствие признало, что изъятые у него 450 тысяч долларов – "календарики", которые не могут быть доказательством (ранее защита говорила, что у экс-чиновника изъяли не настоящие деньги, а сувениры – УП).
Также основанием для изменения подозрения стало отсутствие потерпевшего в деле.
Подозрение Грымчаку изменили в прошлый четверг 17 октября.
Он сам остается под стражей. Залог за экс-чиновника не вносили.
После изменения подозрения дело Грымчака передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Адвокат Матяш говорит, что с июля дело Грымчака расследовало Государственное бюро расследований. После изменения подозрения, которую подписала прокуратура, расследование передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".
- Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.
- 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.
- Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег.
- На следующий день Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда.
- 17 августа решением Деснянского суда г.Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн. грн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua