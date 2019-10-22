Экс-заму министра Грымчаку смягчили подозрение: о мошенничестве речь уже не идет

Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.

Источник: комментарий адвоката Татьяны Матяш "Украинской правде"

Прямая речь: "Это действительно смягчения... Они признали, что не могут доказать".

Детали: Адвокат объяснила, что предыдущая статья подозрения, мошенничество, это особо тяжкое преступление, которое предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в 8 лет лишения свободы.

По словам защитницы Грымчака, следствие признало, что изъятые у него 450 тысяч долларов – "календарики", которые не могут быть доказательством (ранее защита говорила, что у экс-чиновника изъяли не настоящие деньги, а сувениры – УП).

Также основанием для изменения подозрения стало отсутствие потерпевшего в деле.

Подозрение Грымчаку изменили в прошлый четверг 17 октября.

Он сам остается под стражей. Залог за экс-чиновника не вносили.

После изменения подозрения дело Грымчака передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Адвокат Матяш говорит, что с июля дело Грымчака расследовало Государственное бюро расследований. После изменения подозрения, которую подписала прокуратура, расследование передали в Национальное антикоррупционное бюро.

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