Грымчак о своей "взятке": Отказывался от значительно больших сумм

Источник: Юрий Грымчак на заседании суда

Заместитель председателя МинТОТ Юрий Грымчак на заседании Деснянского районного суда в Чернигове сказал, что в подозрении, которое ему вручили, не всё является правдой.

Прямая речь Грымчака: "Я могу поверить в недобропорядочность судов. Но скажите мне, пожалуйста. Вы действительно можете поверить, что за 50 тысяч долларов можно изменить решение конституционной инстанции Верховного суда Украины? Даже если бы там сидели взяточники – ну они же не совсем идиоты...

Когда здесь люди считают, что 500 тысяч – это большие средства, то я вам скажу: самая крупная взятка, которую мне предлагали – мы остановились на 6,5 миллионов долларов, я сказал, что мне это не интересно. Если бы я сказал – 10 (миллионов - УП), мне бы дали 10, потому что эти деньги лежали на диване, рядом, огромная сумма. И я мог взять, сколько хочу, и пойти с ними. И, между прочим, без всякого уголовного нарушения, для этого просто надо было отдать карточку для голосования".

Детали: Дело о мошенничестве, в котором подозревают Грымчака, ведет СБУ Черниговской области. На заседании суда задержанному на взятке замминистра должны избрать меру пресечения.

По его словам, в день задержания в 20 часов он пошел с 12-летним сыном купить арбуз.

Несколько раз просил объяснить, за что задержали. Узнал только из подозрения, которое ему вручили через 24 часа. В документе увидел "и правду, и ложь".

"Ложью" назвал, в частности, информацию о взятке для Верховного Суда.

Что предшествовало: Генпрокуратура попросила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога, соизмеримого с получением неправомерной выгоды в 510 тыс. долларов, – обоим в размере 12 млн грн.

Ходатайство об избрании меры пресечения прокурор направил в Деснянский райсуд Чернигова.

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