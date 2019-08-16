Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грымчак о своей "взятке": Отказывался от значительно больших сумм

Пятница, 16 августа 2019, 20:45
Грымчак о своей взятке: Отказывался от значительно больших сумм

Источник: Юрий Грымчак на заседании суда 

Заместитель председателя МинТОТ Юрий Грымчак на заседании Деснянского районного суда в Чернигове сказал, что в подозрении, которое ему вручили, не всё является правдой.

Прямая речь Грымчака: "Я могу поверить в недобропорядочность судов. Но скажите мне, пожалуйста. Вы действительно можете поверить, что за 50 тысяч долларов можно изменить решение конституционной инстанции Верховного суда Украины? Даже если бы там сидели взяточники – ну они же не совсем идиоты... 

Когда здесь люди считают, что 500 тысяч – это большие средства, то я вам скажу: самая крупная взятка, которую мне предлагали – мы остановились на 6,5 миллионов долларов, я сказал, что мне это не интересно. Если бы я сказал  – 10 (миллионов - УП), мне бы дали 10, потому что эти деньги лежали на диване, рядом, огромная сумма. И я мог взять, сколько хочу, и пойти с ними. И, между прочим, без всякого уголовного нарушения, для этого просто надо было отдать карточку для голосования". 

Детали: Дело о мошенничестве, в котором подозревают Грымчака, ведет СБУ Черниговской области. На заседании суда задержанному на взятке замминистра должны избрать меру пресечения. 

По его словам, в день задержания в 20 часов он пошел с 12-летним сыном купить арбуз.

Несколько раз просил объяснить, за что задержали. Узнал только из подозрения, которое ему вручили через 24 часа. В документе увидел "и правду, и ложь". 

"Ложью" назвал, в частности, информацию о взятке для Верховного Суда.

Что предшествовало: Генпрокуратура попросила избрать Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога, соизмеримого с получением неправомерной выгоды в 510 тыс. долларов, – обоим в размере 12 млн грн

Ходатайство об избрании меры пресечения прокурор направил в Деснянский райсуд Чернигова.

Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
  • Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
  • По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грымчаксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Грымчак
Бывший замминистра МинТОТ Гримчак отбудет 10 лет в тюрьме: приговор вступил в силу
ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения
С Грымчака сняли электронный браслет слежения
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: