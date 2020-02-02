В правительстве прокомментировали проверку документов у мусульман

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 00:21

Министерство культуры, молодежи и спорта отреагировало на проверки Государственной миграционной службой документов у людей у ​​киевской мечети 31 января.

Источник: МКМС в Facebook

Дословно: "Важно заметить, что пятница является молитвенным днем ​​для мусульман. Мы должны согласиться, что никому не хотелось быть униженным, особенно во время такого сакрального действа, как молитва. Поэтому время и место проведения" операции "вызывает ряд вопросов, как морально-этических, так и правовых. Мы понимаем возмущение мусульманского сообщества и хотим заверить в своей поддержке, которая следует, в первую очередь, из духа солидарности".

Детали: В этой связи ТКТС напоминает Государственной миграционной службе, органом, ответственным за работу с религиозными общинами, является Департамент по делам религий и национальностей, действует в рамках Министерства культуры молодежи и спорта, и призывает Миграционную службу к сотрудничеству, выражая готовность помочь в коммуникации с религиозными организациями относительно подобных вещей.

Дословно: "Также хотим обратиться к мусульманскому сообществу Украины. Мы уважаем право человека на свободу совести и вероисповедания. Наше министерство будет всегда отстаивать право человека на свободу совести в соответствии с действующим законодательством. Если кто-то стал свидетелем каких-либо действий, противоречащих украинскому законодательству и имеют черты дискриминации по этническому или религиозному признаку, просим обращаться в Департамент по делам религий и национальностей! Призываем все стороны к правовому диалогу!".

Что предшествовало: Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров обвинил сотрудников государственной миграционной службы в "вопиющих и массовых нарушениях прав человека".

Напомним:

Темы: религия Миграционная служба Киев


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