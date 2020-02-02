ОБСЕ: Боевики ограничивают наблюдателей и глушат беспилотники

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 19:58

Боевики ОРДЛО препятствуют работе миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе и заглушают сигнал БПЛА во время полетов возле Донецка. 

Источник: отчет миссии ОБСЕ от 1 февраля, обнародованный на сайте организации 

Детали: По оценке наблюдателей, беспилотники миссии малого и среднего радиуса испытывали воздействие помех сигнала GPS при выполнении полетов над районами вблизи н. п. Петровское в результате вероятного глушения. 

Дословно: "При выполнении полета над районами возле н. п. Петровское  в четырех случаях мини-БПЛА СММ
испытывал воздействие помех сигнала GPS, по оценке, в результате возможного
глушения".

Детали: Кроме того, по данным ОБСЕ, беспилотники испытывали воздействие помех над районами недалеко от населенных пунктов, подконтрольных украинскому правительству. 

Дословно: "При выполнении полета над районами недалеко от н. п. Орехово (подконтрольный
правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) мини-БПЛА СММ испытывал воздействие помех сигнала GPS (по оценке, в результате возможного глушения). Выполняя полет мини-БПЛА СММ возле н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА". 

Детали: По сообщению СММ ОБСЕ, боевики также запрещали наблюдателям проезжать к ряду населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.  

Дословно: "На блокпосту к востоку от н. п. Сосновское три члена вооруженных формирований не позволили патрулю Миссии проехать к населенному пункту. На блокпосте возле н. п. Таврическое вооруженный член вооруженных формирований отказал команде
СММ в проезде к населенному пункту, ссылаясь на работу снайперов в этом районе. Находясь там, члены патруля СММ видели, как гражданские автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях". 

"На южной окраине н. п. Дьяково (70 км к юго-западу от Луганска) 2 вооруженных члена вооруженных формирований остановили патруль Миссии и отказали ему в доступе к приграничному району вблизи н. п. Леоново, ссылаясь на отсутствие разрешения от
командиров".

Детали: Кроме того в двух случаях на блокпосте, расположенном к западу от н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований вновь позволили командам СММ проехать лишь спустя 35 и 50 минут ожидания. 

Украинская правда
Темы: ОБСЕ ОРДЛО Донбасс Минские соглашения


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