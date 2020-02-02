Иран "оценил" жертв сбитого самолета МАУ в 80 тысяч долларов

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 21:08

Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы самолета МАУ в сумме 80 тысяч долларов, Украина будет требовать компенсации в большем размере.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло в эфир на телеканале "1+1" вечером 2 февраля

Прямая речь Зеленского: "Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву ... Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало".

"Когда мне женщина (родственница погибшего - УП) говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тыс. - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами".

Детали: Зеленский добавил, что украинская сторона "будет давить" на Иран.

Прямая речь: "Будем давить, на большую сумму".

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Согласно расследованию Организации гражданской авиации Ирана, 8 января украинский самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.
  • "Черные ящики" со сбитого самолета Иран решил отправить во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.  
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга". 
  • 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране Зеленский


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