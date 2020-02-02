Иран "оценил" жертв сбитого самолета МАУ в 80 тысяч долларов

Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы самолета МАУ в сумме 80 тысяч долларов, Украина будет требовать компенсации в большем размере.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло в эфир на телеканале "1+1" вечером 2 февраля

Прямая речь Зеленского: "Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву ... Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало".

"Когда мне женщина (родственница погибшего - УП) говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тыс. - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами".

Детали: Зеленский добавил, что украинская сторона "будет давить" на Иран.

Прямая речь: "Будем давить, на большую сумму".

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