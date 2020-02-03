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В Виннице из церкви похитили мощи святого Николая

Понедельник, 3 февраля 2020, 03:50
В Виннице из церкви похитили мощи святого Николая

Полицейские в Виннице задержали мужчину, которого подозревают в краже мощей святого Николая из местного храма.

Источник: Полиция

Дословно: "Оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей св. Николая с Крестовоздвиженского храма в г.. Виннице".

Детали: По данным полиции, в полдень 31 января злоумышленник зашел в храм и вынес святыню. С помощью видео с камер наблюдения его личность установили и задержали.

Выяснилось, что только в мае 2019 человек освободился из мест лишения свободы, где отсидел 14 лет за убийство.

Начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, похищенные мощи злоумышленник подарил товарищу, у которого и изъяли святыню оперативники.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии с ст.185 УК ему грозит до шести лет заключения.

 

Темы: полиция
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