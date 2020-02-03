Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил РФ в попытке фальсифицировать историю в связи с непризнанием Тартуского мирного договора.

Источник: Postimees

Прямая речь: "Тартуский мир действует, правовая преемственность действует... Фальсификация истории России, которая отрицает аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов. Эстонская Республика это осуждает".

Детали: Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 января отметила, что Тартуский мирный договор "является недействительным и принадлежит истории", поскольку обе стороны, подписавшие его, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР.

Рейнсалу тогда назвал это заявление "ложной". "Эстонская Республика полностью отвергает такой подход. Эстонская Республика была государством, незаконно аннексированной Советским Союзом в 1940 году, и восстановила свою независимость в 1991 году".

Согласно мирному договору, подписанному 2 февраля 1920 в городе Тарту Эстонской республикой и Советской Россией, в состав Эстонии вошли части Ленинградской и Псковской областей. 1944 года, когда Эстония уже находилась под советской властью, эти земли были возвращены РСФСР.

В то же время Конституция Эстонии определяет, что граница с Россией установлено Тартуским мирным договором.

В 2005 году парламент Эстонии сослался на действие Тартуского мирного договора в законе о ратификации подписанных тогда же эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе. В России это было воспринято как попытку зарезервировать в будущем территориальные претензии к РФ, и она отозвала подписи под соглашениями.