СМИ: США могут ввести дальнейшие санкции против "Северного потока-2"

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Вторник, 4 февраля 2020, 18:18

Вскоре США могут нанести еще один удар против российского газопровода в Германию "Северный поток-2".

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне", - говорится в материале.

На этот раз санкции могут поразить европейских инвесторов, участвующих в проектах, или, возможно, компании, которые захотят приобрести газ, если он когда-нибудь начнет поступать.

"Это может произойти очень быстро, говорят, возможно, в феврале или марте", - говорится в статье.

Трубопровод за 10 млрд долларов рискует стать инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря. Но германское правительство не отказывается от борьбы. Оно до сих пор считает, что трубопровод может быть завершен в "разумных временных рамках". Всего 150 километров газопровода, проложенного между Россией и Германией, до сих пор отсутствуют.

Темы: санкции США Росcия Германия газ


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