Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: США могут ввести дальнейшие санкции против "Северного потока-2"

Вторник, 4 февраля 2020, 17:18

Вскоре США могут нанести еще один удар против российского газопровода в Германию "Северный поток-2".

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне", - говорится в материале.

На этот раз санкции могут поразить европейских инвесторов, участвующих в проектах, или, возможно, компании, которые захотят приобрести газ, если он когда-нибудь начнет поступать.

"Это может произойти очень быстро, говорят, возможно, в феврале или марте", - говорится в статье.

Трубопровод за 10 млрд долларов рискует стать инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря. Но германское правительство не отказывается от борьбы. Оно до сих пор считает, что трубопровод может быть завершен в "разумных временных рамках". Всего 150 километров газопровода, проложенного между Россией и Германией, до сих пор отсутствуют.

Темы: санкцииСШАРосcияГерманиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
санкции
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
Британия ввела санкции против "ЧВК Вагнер" за преступления в Африке
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: