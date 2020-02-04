СМИ: США могут ввести дальнейшие санкции против "Северного потока-2"

Вскоре США могут нанести еще один удар против российского газопровода в Германию "Северный поток-2".

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне", - говорится в материале.

На этот раз санкции могут поразить европейских инвесторов, участвующих в проектах, или, возможно, компании, которые захотят приобрести газ, если он когда-нибудь начнет поступать.

"Это может произойти очень быстро, говорят, возможно, в феврале или марте", - говорится в статье.

Трубопровод за 10 млрд долларов рискует стать инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря. Но германское правительство не отказывается от борьбы. Оно до сих пор считает, что трубопровод может быть завершен в "разумных временных рамках". Всего 150 километров газопровода, проложенного между Россией и Германией, до сих пор отсутствуют.