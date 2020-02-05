Офис Рябошапки не имеет коммуникации с Ираном по делу катастрофы самолета МАУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что он лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана, но ответа не получил.

Источник: заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля

Прямая речь: "Я лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международной правовой помощи.

Мы просили предоставить, кроме доказательств, которые необходимы следствию, и доказательства на основании которых задержали лиц в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали 3-4 человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения.

К сожалению, прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Скорее всего единственный вариант, где мы можем достичь прогресса - это дипломатические пути".

Детали: По его словам, черные ящики до сих пор в Иране и Украины работает над тем, чтобы их расшифровывали здесь, однако пока Иран не отвечает.

Рябошапка также отметил, что украинская сторона предложила представителям стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы, создать совместную следственную группу.

Что было раньше: Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Впоследствии Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

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