Офис Рябошапки не имеет коммуникации с Ираном по делу катастрофы самолета МАУ

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Среда, 5 февраля 2020, 17:41

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что он лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана, но ответа не получил.

Источник: заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля

Прямая речь: "Я лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международной правовой помощи.

Мы просили предоставить, кроме доказательств, которые необходимы следствию, и доказательства на основании которых задержали лиц в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали 3-4 человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения.

К сожалению, прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Скорее всего единственный вариант, где мы можем достичь прогресса - это дипломатические пути".

Детали: По его словам, черные ящики до сих пор в Иране и Украины работает над тем, чтобы их расшифровывали здесь, однако пока Иран не отвечает.

Рябошапка также отметил, что украинская сторона предложила представителям стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы, создать совместную следственную группу.

Что было раньше: Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Впоследствии Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 

Алена Мазуренко, УП
Темы: катастрофа МАУ в Иране Иран Рябошапка авиа катастрофы


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