Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Офис Рябошапки не имеет коммуникации с Ираном по делу катастрофы самолета МАУ

Среда, 5 февраля 2020, 16:41
Офис Рябошапки не имеет коммуникации с Ираном по делу катастрофы самолета МАУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что он лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана, но ответа не получил.

Источник: заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля

Прямая речь: "Я лично трижды обращался к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международной правовой помощи.

Мы просили предоставить, кроме доказательств, которые необходимы следствию, и доказательства на основании которых задержали лиц в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали 3-4 человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения.

К сожалению, прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Скорее всего единственный вариант, где мы можем достичь прогресса - это дипломатические пути".

Детали: По его словам, черные ящики до сих пор в Иране и Украины работает над тем, чтобы их расшифровывали здесь, однако пока Иран не отвечает.

Рябошапка также отметил, что украинская сторона предложила представителям стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы, создать совместную следственную группу.

Что было раньше: Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Впоследствии Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 

Алена Мазуренко, УП
Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранРябошапкаавиакатастрофы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: