Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 38

389 просмотров
Среда, 5 февраля 2020, 18:05

На востоке Турции возросло число погибших в результате схода двух лавин на автомобильную горную дорогу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По последним данным, не менее 38 человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли, еще 53 получили ранения.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Бильмеза, среди погибших по меньшей мере восемь сотрудников жандармерии, три охранника, трое пожарных и девять гражданских лиц.

Интенсивные поисково-спасательные работы продолжаются, и еще 15 машин скорой помощи были направлены в регион в условиях риска новых лавин, добавил он.

Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, которая граничит с Ираном, после лавины, сошедшей поздно во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.

Темы: Турция стихийное бедствие жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Турция: вторая лавина накрыла спасателей, 28 погибших в целом 5 февраля 2020, 15:55
Турецкие военные обстреляли силы Асада 4 февраля 2020, 05:53
Турция даст Украине 36 миллионов долларов военной помощи 3 февраля 2020, 18:34
Все новости
Главные новости
Коронавирус: 11 пациентам в Украине сняли подозрение, еще двоих проверяют
Рада провалила закон о пенсиях жителям оккупированных территорий
Восстановить водительские права теперь можно онлайн – МВД
Правительство назначило и.о. главы "Укрзализныци"
Все новости
Фотопроект

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

безопасность

Какая она, украинская Википедия, и можно ли ей доверять

здоровье

Треть украинских подростков травили в интернете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів