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Количество погибших в результате схода лавин в Турции возросло до 38

Среда, 5 февраля 2020, 17:05

На востоке Турции возросло число погибших в результате схода двух лавин на автомобильную горную дорогу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По последним данным, не менее 38 человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли, еще 53 получили ранения.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Бильмеза, среди погибших по меньшей мере восемь сотрудников жандармерии, три охранника, трое пожарных и девять гражданских лиц.

Интенсивные поисково-спасательные работы продолжаются, и еще 15 машин скорой помощи были направлены в регион в условиях риска новых лавин, добавил он.

Около 300 работников экстренной службы были вызваны на автодорогу вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, которая граничит с Ираном, после лавины, сошедшей поздно во вторник, унеся жизни пяти человек. Около полудня в среду команду спасателей накрыла вторая лавина.

Темы: Турциястихийное бедствиежертвы
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