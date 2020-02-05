Полицейские запустили приложение для тех, кто попадет в сугроб

Правоохранители советуют в условиях ухудшения погоды пользоваться мобильным приложением "My Pol", в котором можно автоматически передать свои данные и координаты полицейским.

Источник: прес-служба Нацполиции

Дословно: "Для вызова помощи в условиях ухудшения погоды советуем воспользоваться бесплатным мобильным приложением "My Pol".

Он пригодится тем, кто из-за непогоды попал в затруднительное положение и по каким-то причинам не может дозвониться на телефоны экстренных служб".

Детали: "My Pol" - официальный канал связи между правоохранительными органами и гражданами, который с помощью кнопки "Экстренного вызова" автоматически передает данные и координаты заявителя полицейским.

В приложении есть информация о ближайших территориальных отделениях полиции и медицинских учреждениях и рекомендации по действиям в той или иной чрезвычайной ситуации.

Напомним: