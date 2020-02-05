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Украина получила немецкое оборудование для диагностики нового коронавируса

Среда, 5 февраля 2020, 19:34
Украина получила немецкое оборудование для диагностики нового коронавируса

Украина получила из Германии тест-систему для выявления нового коронавируса.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, согласно рекомендациям ВОЗ".

Детали: Также в Минздраве встретились с производителями и поставщиками хирургических масок. Выяснилось, что в аптечных сетях не хватает масок, а на складах поставщиков их достаточно.

Что предшествовало: На борту круизного лайнера Diamond Princess, который заблокировали в Японии из-за вспышки нового коронавируса, находится 25 граждан Украины.

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Предыстория:

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Сейчас коронавирус обнаружили у более 24 тысяч человек. Умерло почти 500 человек.

Украинская правда
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