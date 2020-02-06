"Пленки Гончарука": Зеленский спорил с Дубинским, СБУ сделала 25 выемок

Президент Владимир Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", председатель фракции Давид Арахамия в комментарии УП

Детали: На заседании фракции 6 февраля экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его поддержал депутат и ведущий "1+1" Александр Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

На это Зеленский ответил, что владеет точной информацией, что к монтированию записей, которые были обнародованы, причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали прямо на рабочих компьютерах.

На это Дубинский сказал, что людям все равно, кто записывал, а важно, что думает премьер-министр, и это работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

Прямая речь собеседника УП: "Зеленский сказал, что журналисты должны сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами был заговор".

Дополнительно: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф, следственный процесс продолжается.

Арахамія - про суперечку Зеленського з Дубінським і Ткаченком pic.twitter.com/1ofu9PcPFm — Roman Kravets (@RomanKravets) February 6, 2020

Что было ранее: 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Обыски также проводились в УДО и в помещениях Кабмина.

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