"Пленки Гончарука": Зеленский спорил с Дубинским, СБУ сделала 25 выемок

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Четверг, 6 февраля 2020, 14:11

Президент Владимир Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", председатель фракции Давид Арахамия в комментарии УП

Детали: На заседании фракции 6 февраля экс-гендиректор "1+1" Александр Ткаченко обратился к президенту с претензией из-за обысков в здании холдинга. Его поддержал депутат и ведущий "1+1" Александр Дубинский. Оба возмущались, что журналистов нельзя обыскивать.

На это Зеленский ответил, что владеет точной информацией, что к монтированию записей, которые были обнародованы, причастны журналисты канала. По его данным, запись монтировали прямо на рабочих компьютерах.

На это Дубинский сказал, что людям все равно, кто записывал, а важно, что думает премьер-министр, и это работа журналистов публиковать такие данные. Зеленский ему возразил.

Прямая речь собеседника УП: "Зеленский сказал, что журналисты должны сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами был заговор".

Дополнительно: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф, следственный процесс продолжается.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
Темы: прослушка скандал Гончарук Зеленский Слуга народа


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