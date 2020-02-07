"Слуги народа" караулят возле трибуны и президиума Рады

Члены правящей фракции "Слуга народа" утром 7 февраля дежурят возле трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На месте спикера сидит депутат Елизавета Богуцкая.

Среди тех, кто находится на дежурстве, есть и известный высказываниями о "продаже собаки" депутат Евгений Брагарь.

После 10-ти утра спикер Дмитрий Разумков спокойно открыл утреннее заседание, блокировки не было – "час вопросов к правительству" начался в парламенте с выступления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

7 февраля парламент планирует продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Этому предшествовало: 6 февраля члены "Батькивщины" блокировали президиум и трибуну ВР, а с 16:00 до 19:30 глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук стояли в президиуме парламента.

В четверг депутаты рассмотрели порядка 180 поправок к законопроекту.