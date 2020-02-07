"Слуги народа" караулят возле трибуны и президиума Рады

2994 просмотра
Пятница, 7 февраля 2020, 09:59

Члены правящей фракции "Слуга народа" утром 7 февраля дежурят возле трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На месте спикера сидит депутат Елизавета Богуцкая.

Среди тех, кто находится на дежурстве, есть и известный высказываниями о "продаже собаки" депутат Евгений Брагарь.

После 10-ти утра спикер Дмитрий Разумков спокойно открыл утреннее заседание, блокировки не было – "час вопросов к правительству" начался в парламенте с выступления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

7 февраля парламент планирует продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Этому предшествовало: 6 февраля члены "Батькивщины" блокировали президиум и трибуну ВР, а с 16:00 до 19:30 глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук стояли в президиуме парламента.

В четверг депутаты рассмотрели порядка 180 поправок к законопроекту.

УП, обновлено
Темы: Верховная Рада Слуга народа земля


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада прошла 184 правки "по земле", Тимошенко полдня простояла в президиуме 6 февраля 2020, 19:37
В Раде изменили "антиколомойский" законопроект, МВФ его не согласовал – СМИ 6 февраля 2020, 18:25
В Раде рассказали, как профсоюзы зарабатывают на госимуществе 6 февраля 2020, 16:06
Все новости
Главные новости
Россия заявляет, что сирийцы чуть не сбили пассажирский самолет из-за атаки израильтян
От коронавируса 2019-nCoV уже умерло 638 человека
Федерация гимнастики Украины объяснила участие сборной в соревнованиях России
Зеленский: Записи Гончарука заливали с техники "Грошей"
Все новости
Кино

Кино в феврале: новые фильмы Клинта Иствуда и Романа Полански, "Черкассы" и другие

рейтинги

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего

Образование

Началась регистрация на ЗНО-2020. Как это сделать онлайн

Поиск по сайту
Архив
Весь архів