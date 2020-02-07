В Минобразования рассказали, как Сийярто предложил изменить образование на Закарпатье

Министерство образования и науки раскрыло детали правительственных переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по языку образования.

Объяснения министра Анны Новосад опубликовала пресс-служба МОН.

Как сообщала "Европейская правда", во время визита в Киев Сийярто заявил, что Украине стоит изменить языковые нормы только что принятого закона о среднем образовании, однако не стал детализировать, какие именно изменения ожидает венгерская сторона.

По словам руководительницы Минобразования, на встрече он предложил две новации:

- приравнять венгерский язык к языку коренного народа;

- увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

Первая инициатива не впервые звучит в предложениях Будапешта, она неоднократно отклонялась Киевом, и сейчас МОН остается противником этих изменений. "Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - заявила Новосад.

Также в министерстве отвергли вторую идею Сийярто как нереальную: "Украина не может заставить детей учиться семь дней в неделю. Именно к такому результату может привести эта инициатива", - пояснили в Минобразования.

Новосад добавила, что идея венгерского министра об увеличении нагрузки несет "угрозу для здоровья детей (обучающихся в школах с преподаванием на языках меньшинств)".

Анна Новосад также в принципе не поддержала идею Сийярто по изменению процента преподавания на государственном языке в венгерских школах. "Закон "О среднем образовании", с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, при которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке, будут решать школы. Это оптимальный вариант", - заявила министр.