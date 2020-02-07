Зеленский призвал Италию закрыть незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР"

Президент Владимир Зеленский призвал итальянские власти закрыть офисы незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Офис президента, видеокомментарий Зеленского, предоставленный пресс-службой главы государства

Детали: Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы.

Прямая речь: "Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии. Мы получили информацию, что в ближайшее время еще одно представительство может открыться в Калабрии. Он все это записал, сказал, что разберется. Все будет по закону, честно. После этого он мне перезвонит. Я буду ждать не слов, а действий".