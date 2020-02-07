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Зеленский призвал Италию закрыть незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР"

Пятница, 7 февраля 2020, 17:57
Зеленский призвал Италию закрыть незаконные офисы ДНР и ЛНР
Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал итальянские власти закрыть офисы незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Источник: Офис президента, видеокомментарий Зеленского, предоставленный пресс-службой главы государства

Детали: Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы.

Прямая речь: "Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии. Мы получили информацию, что в ближайшее время еще одно представительство может открыться в Калабрии. Он все это записал, сказал, что разберется. Все будет по закону, честно. После этого он мне перезвонит. Я буду ждать не слов, а действий".

Предыстория:

  • В декабре 2016 года самопровозглашенное руководство оккупированного Донецка заявило, что при участии представителей трех итальянских партий, декларирующих правую идеологию, в Турине было открыто "представительство ДНР".
  • Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в свою очередь заявил, что боевиков в Италии легализовать не собираются, а шоу с открытием "представительства ДНР" в Турине - провокация пророссийских сил.
  • В начале февраля 2019 года российские СМИ сообщили о втором в Италии "представительстве" самопровозглашенной "ДНР", которое открылось в Вероне.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОИталия
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