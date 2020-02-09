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Кабмин внес изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО

Воскресенье, 9 февраля 2020, 13:07
Кабмин внес изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО

Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет.

Источник: постановление КМУ № 62 "Некоторые вопросы въезда/выезда граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", обнародованное на сайте правительства

Детали: В соответствии с постановлением, до 1 мая 2020 въезд на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет, у которых отсутствует паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, может осуществляться через контрольные пункты въезда/выезда при предъявлении свидетельства о рождении с учетом требований по сопровождению таких лиц, предусмотренных абзацем 4 п. 6 Порядка въезда лиц, перемещения товаров на ТОТ в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, утвержденного постановлением КМУ от 17 июля 2019 г. №815.

При этом п. 6 указанного Порядка внесены изменения.

Дословно: "Гражданами Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины в результате постоянного проживания на временно оккупированных территориях или в которых отсутствует паспорт гражданина Украины в связи с потерей/похищением, - при предъявлении свидетельства о рождении (для граждан Украины , не достигших 16-летнего возраста) или любого другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, или справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС в случае, указанном в абзаце 7 настоящего пункта", - говорится в постановлении.

"Указанные обстоятельства проверяются координационным центром при выдаче разрешения физическому лицу".

Напомним,

  • С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения админмежах с оккупированным Крыму для детей до 16 лет.
  • В частности дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ. 
  • До 19 февраля въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОКабинет министровдетипаспорт
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