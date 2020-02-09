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Уряд вніс зміни до правил в'їзду підлітків в ОРДЛО

Неділя, 9 лютого 2020, 13:07
Уряд вніс зміни до правил в'їзду підлітків в ОРДЛО

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях громадянами України віком від 14 до 16 років.

Джерело: постанова КМУ № 62 "Деякі питання в’їзду/виїзду громадян України на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях", оприлюднена на сайті уряду 

Деталі: Відповідно до постанови,  до 1 травня 2020 року в’їзд на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях громадян України віком від 14 до 16 років, у яких відсутній паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, може здійснюватися через контрольні пункти в’їзду/виїзду за умови пред’явлення свідоцтва про народження з урахуванням вимог щодо супроводу таких осіб, передбачених абзацом 4 п. 6 Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого постановою КМУ від 17 липня 2019 року № 815.

При цьому до п. 6 зазначеного Порядку внесено зміни.

Дослівно: "Громадянами України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або в яких відсутній паспорт громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням, — за умови пред’явлення свідоцтва про народження (для громадян України, які не досягли 16-річного віку) або будь-якого іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС у випадку, зазначеному в абзаці 7 цього пункту", -  йдеться у постанові.

"Зазначені обставини перевіряються координаційним центром під час видачі дозволу фізичній особі".

Нагадаємо, 

  • З 9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетину адмінмежі з окупованим Кримом для дітей до 16 років.
  • Зокрема діти віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорту України (ID картки) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ.
  • До 19 лютого в’їзд до Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.

Українська правда
Теми: ОРДЛОКабінет міністрівдітипаспорт
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