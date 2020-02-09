Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В понедельник в Украине будет очень ветрено – ГСЧС

Воскресенье, 9 февраля 2020, 15:52
В понедельник в Украине будет очень ветрено – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об осложнении погодных условий в Украине в понедельник.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый).

В западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киеву 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности.

Так, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: