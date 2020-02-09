В понедельник в Украине будет очень ветрено – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об осложнении погодных условий в Украине в понедельник.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый).

В западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киеву 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности.

Так, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).