Ермак в Минске назвал желаемую дату обмена "всех на всех"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя АП России Дмитрий Козак обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".
Источник: сообщение ОПГ в Facebook
Детали: По данным Офиса президента, встреча состоялась в Минске, участие в переговорах приняли представители украинской и российской делегаций.
Дословно: "В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года".
"Ермак сообщил о намерении провести следующий трек обмена в марте".
Детали: В ходе встречи участники "отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате".
Напомним,
- 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
- Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.
- 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- 15 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
- По данным СБУ, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 184 человека.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил ожидания, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в "нормандском формате".