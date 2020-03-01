Ермак в Минске назвал желаемую дату обмена "всех на всех"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя АП России Дмитрий Козак обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Источник: сообщение ОПГ в Facebook

Детали: По данным Офиса президента, встреча состоялась в Минске, участие в переговорах приняли представители украинской и российской делегаций.

Дословно: "В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года".

"Ермак сообщил о намерении провести следующий трек обмена в марте".

Детали: В ходе встречи участники "отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате".

Напомним,