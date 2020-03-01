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Ермак в Минске назвал желаемую дату обмена "всех на всех"

Воскресенье, 1 марта 2020, 12:35
Ермак в Минске назвал желаемую дату обмена всех на всех

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя АП России Дмитрий Козак обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Источник: сообщение ОПГ в Facebook

Детали: По данным Офиса президента, встреча состоялась в Минске, участие в переговорах приняли представители украинской и российской делегаций.

Дословно: "В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года".

"Ермак сообщил о намерении провести следующий трек обмена в марте".

Детали: В ходе встречи участники "отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате".

Напомним, 

  • 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандского формата". В Париже состоялась и отдельная встреча Зеленского с Путиным.
  • Стороны договорились, что следующая встреча может состояться через 4 месяца, а до нее должен состояться обмен удерживаемыми, прекращение обстрелов под уже круглосуточным мониторингом миссии ОБСЕ и разведение сил на новых участках.
  • 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • 15 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • По данным СБУ, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 184 человека.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил ожидания, что новый масштабный обмен пленными произойдет до встречи в "нормандском формате"

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛОАндрей ЕрмакМинские соглашения
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