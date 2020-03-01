Украину предупредили о двух днях c опасным ветром

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Воскресенье, 1 марта 2020, 14:18

В Украине, кроме восточной части, и в Киеве днем 1 марта и в течение 2 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС 

Детали: Прогнозируемые порывы ветра соответствуют I уровню опасности, отмечают синоптики.

2 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС Киев


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