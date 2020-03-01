Украину предупредили о двух днях c опасным ветром

В Украине, кроме восточной части, и в Киеве днем 1 марта и в течение 2 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Детали: Прогнозируемые порывы ветра соответствуют I уровню опасности, отмечают синоптики.

2 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В понедельник на западе Украины, в северных областях и в Киеве ожидаются дожди, на остальной территории переменная облачность.

Днем в большинстве областей температура сохранится на отметках +8...+10, на востоке до +9, в Крыму до +11. Ночью будет преобладать плюсовая температура - преимущественно от +1 до +4 градусов, на востоке Украины и в Херсонской области ожидается снижение до -1.