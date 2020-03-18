"Слуги народа" о встрече с Ермаком: кричал и переходил на личности

Собеседники УП в "Слуге народа" рассказали, что на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком относительно консультативного совета в ТКГ совместно с представителями ОРДЛО было мало конструктива, а были переходы на личности и взаимные "наезды".

Источник: собеседники УП в "Слуге народа", статья УП Фракция полураспада. Кто и почему в "Слуге народа" устроил "минский демарш" Ермаку

Детали: Встречу "Слуги народа" и Ермака срочно организовали после того, как 60 нардепов фракции выступили с заявлением против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Один из подписантов заявления рассказал УП, что до публичного демарша "слуг народа" коммуникации с Офисом президента и Ермаком не было и такая встреча даже не планировалась.

По его словам, эту встречу трудно назвать конструктивной.

Прямая речь одного из подписантов: "Коммуникации с Ермаком и Офисом президента не было, потому что они не выходили на контакт. Когда начался дым от нашего заявления, всех пригласили на встречу к Ермаку. Но даже на встрече, к сожалению, все было в стиле "Нет зрады, а вы - раскольники"...

Ермак переходил на личности, наехал на нескольких депутатов. На Потураева, на Ткаченко, на Лизу Ясько, когда она взяла слово. Ермак кричал, что это не его "предательство", а просто их политические амбиции".

По мнению еще одного депутата "СН", который был на встрече с главой ОП, "Ермак напрягся, потому что подумал, что это наезд на него лично. Но это не так".

В то же время присутствовшая на той встрече депутат Галина Третьякова утверждает, что если и был разговор на повышенных тонах, то начали ее сами депутаты.

"Ермак начал встречу с того, что он может кому-то не нравиться, но о личных вещах он не хочет говорить. Андрей по психологическому типу переговорщик, он не кричит. Наоборот, некоторые мои коллеги, которых пригласили на встречу, очень эмоционально реагировали и высказывались. Возможно, комуто показалось, что это ссора. Но сказать, что Ермак на кого-то "наезжал" точно нельзя ", - убеждает Третьякова.

В окружении Ермака уверяют, что самым громким на встрече был не глава ОПУ, а депутат Потураев.

Как рассказывают участники разговора, суть диалога, кроме взаимных обид, сводилась к тому, что Ермак объяснял, для чего украинская делегация инициировала создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО. В ответ депутаты пытались ему объяснить, что они хотели бы узнавать о стратегии власти до того, как о ней пишут СМИ.

Прямая речь одного из участников разговора: "Ермак объяснил суть нашей игры в Минске, и мы ему сказали, что считаем ее очень рискованной. Здесь нужна филигранная и очень слаженная работа всей власти. А мы узнаем обо всем из газет. Так оно точно не взлетит".

Что предшествовало: 13 марта Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

Совет будет состоять из 10 представителей власти Украины и 10 представителей от ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что это не шаги, которые создают правовое поле для признания представителей ОРДЛО. Решение о создании соответствующего совета еще не принято, но этот вопрос решится во время следующей встречи ТКГ в Минске.

Ермак не смог ответить, кто именно будет представлять ОРДЛО в соответствующем "консультативном совете".

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы "позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса".

Часть нардепов фракции "Слуга народа" выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии (7 депутатов - УП) отозвали заявление.

Другая часть фракции 14 марта выступила с заявлением в поддержку создания консультативного совета в ТКГ вместе с представителями ОРДЛО.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что многие члены фракции, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ, изменили свое мнение после встречи с Ермаком.

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