"Слуги народу" про зустріч з Єрмаком: кричав і переходив на особистості

Співрозмовники УП у "Слузі народу" розповіли, що на зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо консультативної ради в ТКГ спільно з представниками ОРДЛО було мало конструктиву, а Єрмак переходив на особистості та "наїжджав" на нардепів.

Джерело: співрозмовники УП у "Слузі народу", стаття УП: Фракція напіврозпаду. Хто і чому у "Слузі народу" влаштував "мінський демарш" Єрмаку

Деталі: Зустріч "Слуги народу" та Єрмака терміново організували після того, як 60 нардепів фракції виступили із заявою проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

Один із підписантів заяви розповів УП, що до публічного демаршу "слуг народу" комунікації з Офісом президента та Єрмаком не було і така зустріч навіть не планувалась.

За його словами, п’ятничну зустріч важко назвати конструктивною.

Пряма мова одного з підписантів: "Комунікації з Єрмаком та Офісом президента не було, бо вони не виходили на контакт. Коли почався дим від нашої заяви, всіх запросили на зустріч до Єрмака. Але навіть на зустрічі, на жаль, все було в стилі "немає зради, а ви – розкольники...

Єрмак переходив на особистості, наїхав на кількох депутатів. На Потураєва, на Ткаченка, на Лізу Ясько, коли вона взяла слово. Єрмак кричав, що це не його "зрада", а просто їхні політичні амбіції".

На думку ще одного депутата "СН", який був на зустрічі з главою ОП, "Єрмак напружився, бо подумав, що це наїзд на нього особисто. Але це так не є".

Як переказують учасники розмови, суть діалогу, крім взаємних образ, зводилась до того, що Єрмак пояснював, для чого українська делегація ініціювала створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО. У відповідь депутати намагались йому пояснити, що вони мають дізнаватись про стратегію влади до того, як про неї пишуть ЗМІ.

Пряма мова одного із учасників розмови: "Єрмак пояснив суть нашої гри у Мінську, і ми йому сказали, що вважаємо її дуже ризикованою. Тут потрібна філігранна і дуже злагоджена робота всієї влади. А ми дізнаємось про все з газет. Так воно точно не злетить".

Що передувало: 13 березня Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Рада складатиметься із 10 представників влади України та 10 представників від ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

При цьому він наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО. Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді".

У керівництві фракції СН пояснили, що консультативна рада з представниками ОРДЛО потрібна, щоб "дозволити українській владі консультуватись у Мінську не з бойовиками, а з проукраїнськими мешканцями Донбасу".

Частина нардепів фракції "Слуга народу" виступила проти створення консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО.

14 березня було відомо, що заяву підписали понад 60 нардепів СН, однак згодом деякі парламентарі (7 депутатів – УП) відкликали заяву.

Інша частина фракції 14 березня виступила із заявою на підтримку створення консультативної ради в ТКГ разом із представниками ОРДЛО.

При цьому глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що багато членів фракції, які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ, змінили свою думку після зустрічі з Єрмаком.

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