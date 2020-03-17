Коронавирус: в Черновцах отменили льготы на проезд, чтобы пенсионеры сидели дома

Городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.

Источник: мэр Черновцов Алексей Каспрук, которого цитирует пресс-служба городского совета

Прямая речь: "Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации".

Что было раньше: По состоянию на утро 17 апреля в Черновицкой области лабораторно подтвердили 4 случая коронавируса. Больные находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы.

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