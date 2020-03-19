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Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта

Четверг, 19 марта 2020, 10:27
Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Источник: Reuters

Заявление Варфоломея: "Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми.

Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям".

Детали: Он призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты населения.

В заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.

В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен въезд.

Также отмечается, что Варфоломей и духовенство будут молиться за весь мир и "за его быстрое освобождение от этого испытания".

Что было раньше: Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Впоследствии в ПЦУ призвали ограничить количество одновременного собрания людей в храмах до 10 человек и соблюдать "социальную дистанцию". Прихожанам рекомендовали оставаться дома, приобщаясь к общей молитве с помощью видеотрансляции.

Синод украинской Церкви также утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19, а митрополит Епифаний призвал украинцев не паниковать из-за коронавирус, оставаться человечными и молиться за тех, кто сейчас заболел.

На время карантина в УГКЦ разрешили не целовать иконы и слушать службы из дома.

В то же время, в Киево-Печерской лавре, где проводит богослужения Украинская православная церковь Московского патриархата призвали верующих ходить в храмы и молиться, фактически проигнорировав ограничения, введенные государством на время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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Предыстория:

  • По состоянию на вечер 18 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.

Украинская правда

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Темы: коронавирусцерковьCovid-2019Православная Церковь Украины
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