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Коронавирус: Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта
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Четверг, 19 марта 2020, 11:27
Коронавирус: Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта
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