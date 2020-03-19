Коронавирус: Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта

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Четверг, 19 марта 2020, 11:27

Коронавирус: Вселенский патриарх приказал церквям прекратить службы до конца марта

Темы: коронавирус церковь Covid-2019 Православная Церковь Украины


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